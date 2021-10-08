Avusturya'da iktidardaki Yeşiller, yolsuzlukla suçlanan Kurz'la yola devam etmek istemiyor

Avusturya'da iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz'un görevi sürdürmeye uygun olmadığını, koalisyonun büyük ortağı Halk Partisi'nin (ÖVP) sorumluluk üstlenerek, başbakanlık için yeni bir isim önermesi gerektiğini söyledi.

Ülkede Kurz ve ekibinden 10 isme yönelik "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla çarşamba başlatılan soruşturmanın ardından hükümet krizi gün geçtikçe derinleşiyor.

İktidarda yaşanan krizi çözme adına parlamentoda sandalyesi bulunan partilerin meclis başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Kogler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kurz hakkındaki suçlamaların çok ağır olduğunu, yaşanan sorunun çözüme kavuşturulması için ÖVP'nin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

"ÖVP, temiz bir isim önermeli"

Kogler, soruşturmada adı geçen isimlerin basına yansıyan yazışmalarının bu partinin yönetim merkezinde ciddi bir ahlak sorununun yaşandığını gözler önüne serdiğine işaret ederek, "ÖVP başbakanlık için yeni bir ismi önermesi gerekiyor, şu anki (Başbakan) göreve uygun değil. Temiz bir ismi önermekle yükümlüler." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kogler, meclisin özel gündemle toplanacağı salı günü Kurz'a yönelik güvensizlik önergesini destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanından hükümet krizi açıklaması

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de ülkede yaşanan durumu bir hükümet krizi olarak değerlendirirken, parlamentonun bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğine özel oturumda karar vereceğini söyledi.

Van der Bellen, partilerin bu kritik süreçte ülkenin iyiliği için hareket etmesi gerektiğini, kısa vadeli, parti çıkarları doğrultusunda adım atılmaması tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Kurz'da bir kez daha suçlamaları reddederek, hem kendisinin hem de ekibinin koalisyonu sürdürmekten yana olduğunu yineledi.

Savcılık, Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı

Savcılık, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.