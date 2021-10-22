ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve ikilinin, Sahel bölgesinde istikrar ve güvenliği desteklemek, Hint-Pasifik'te işbirliğini geliştirmek adına çalışmaları gözden geçirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü ve ikilinin, Sahel bölgesinde istikrar ve güvenliği desteklemek ve Hint-Pasifik'te işbirliğini geliştirmek için her iki tarafında devam eden çalışmalarını gözden geçirdiği kaydedildi. Beyaz Saray, ikilinin NATO ile tamamlayıcılığı sağlarken daha güçlü ve daha yetenekli bir Avrupa savunması sağlama çabalarını da tartıştığını aktardı.

Ayrıca Beyaz Saray, Biden'ın görüşmeye devam edecekleri, ABD - Fransa işbirliğinin birçok alanını değerlendirecekleri ve birlikte zorlukları ve fırsatları üstlenirken, ortak çıkarları ve ortak değerleri pekiştirecekleri Macron ile bu ayın sonlarında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Beyaz Saray, görüşme sırasında Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyaretin, bir dizi küresel zorlukta ABD - Fransa işbirliğini daha da geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdiğini kaydetti. - WASHINGTON

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