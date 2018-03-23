Polisten Kaçan Kamyon Sürücüsü Kaza Yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu kaldırımda yürürken araçtan düşen kasaların altında kalan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, Güzelköy Mahallesi'nde Mehmet G. (35) idaresindeki 35 PLC 97 plakalı kamyonu durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Dörtyol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrilen kamyon, park halindeki bir otomobil ve üç motosiklete zarar verdi. Kamyonun arkasında bulunan yaklaşık 15 tonluk meyve ve sebzelerin bulunduğu kasalar ise yola savruldu.

Bu sırada kaldırımda yürüyen Sevilay Aydöner (35), kasaların altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Mehmet G. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.