POLİSİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE, TUVALETE VE SAHNENİN ALTINDAKİ BÖLÜME SAKLANDILAR

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis tarafından operasyon düzenlendi.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis tarafından operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini görenlerden bazıları kadınlar tuvaletine, bazıları sahnenin altındaki bölmeye, bazıları ise kilere saklandı. İçerideki 27 kişiye 'kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal' etmek suçlarından 170 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Sahipata Mahallesi Aşıkömer sokaktaki bir eğlence mekanının, açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini görenler ise etrafa kaçışıp saklandı. Polis, yaptığı aramada 3 erkeği saklandıkları kadın tuvaletinden, 1 kişiyi canlı müziğin yapıldığı sahnenin altındaki bölümden, 7 kadını da merdiven altındaki kilerden bulup çıkardı. İçerideki 27 kişiye 'kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal' etmek suçlarından 170 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi H.İ.S. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı