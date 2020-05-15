Polis motosiklet sürücülerini hırsızlara karşı uyardı Polis motosiklet sürücülerini hırsızlara karşı uyardı Nizip'te polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücülerini uyardı.

Polis motosiklet sürücülerini hırsızlara karşı uyardı

GAZİANTEP - Nizip'te polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücülerini uyardı.

Gaziantep'te Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığına karşı uyarıcı ve bilgilendirici çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarla motosiklet sürücülerine broşür dağıtıldı, araçların güvenle saklaması konusunda bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, vatandaşları uyararak, 'Motosikletinizi gelişi güzel yerlere park etmeyin. Sadece motosikletin boyun kilidi ile yetinmeyip asma kilit ile başka bir yere sabitleyin. Mümkün mertebe sokak yerine evin bahçesine veya garaj gibi yerlerde park edin" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA