Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı - Haberler
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Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda kadına şiddete dikkat çekerek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda kadına şiddete dikkat çekerek Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Siddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Efeler İlce Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, başta KADES uygulamasının tanıtımını yaparak kadına karşı şiddet ile ilgili broşür ve afiş dağıtımı yaptı. - AYDIN

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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