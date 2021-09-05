PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
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PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 143'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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