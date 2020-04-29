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PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.88 yükseldi, dolar 6.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle yüzde 0.50 artışla başladığı gün içinde 100 bin 579 ve 101 bin 742 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.88 artışla 101 bin 595 puanda kapandı.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.88 yükseldi, dolar 6.94 lirada
29.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:09

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle yüzde 0.50 artışla başladığı gün içinde 100 bin 579 ve 101 bin 742 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.88 artışla 101 bin 595 puanda kapandı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.02, BIST Mali Endeksi yüzde 1.10 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.17 ekside tamamladı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde önceki Cuma günü son işlem yüzde 12.22 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9601 lira ve en yüksek 6.9936 lirayı gördükten sonra, 6.94 – 6.95 lira aralığında,euro en düşük 7.5446 lira ve en yüksek 7.6008 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6430 lira ve en yüksek 8.7172 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında hareket ediyor.Ünlü Menkul Değer'in, "TL direncini korumaya çalışıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Son dönemde görmeye alıştığımız üzere TL dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak işlem görmeye devam ediyor" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Bu kapsamda kurun 7.00 sınırında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görülmesi halinde TL üzerindeki baskının artması söz konusu olabilir. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi 600 baz puanın altına inmiş olsa da göreceli olarak hala yüksek seviyelerde bulunması yatırımcıların TL'ye henüz çok sıcak bakmadığını gösteriyor. Bu noktada küresel risk iştahının seyri görünümü iyileştirebilecek yegane konu başlığı olarak öne çıkıyor. Ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ve küresel risk iştahının destek bulması durumunda TL üzerindeki baskı hafifleyebilir.

Hazine'nin Nisan ayı borçlanma programını tamamladığına da işaret edilen değerlendirmede, "Nisan ayında 20.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine dün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yanı sıra 6 ay ve 3,5 yıl vadeli kira sertifikası ihraçları ile Nisan ayı borçlanma programını tamamladı. 2 yıl vadeli tahvilde ROT dahil borçlanma tutarı 3.4 milyar TL olurken kira sertifikaları ile sırasıyla 5.7 milyar TL 9.5 milyar TL borçlanıldı. Hazine böylece Nisan ayını hedefin iki katından da fazla borçlanarak tamamlamış oldu" denildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.88 yükseldi, dolar 6.94 lirada - Ekonomi
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