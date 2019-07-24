PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.88 yükseldi, dolar 5.70 lirada

– Güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 769 puanı ve en yüksek 103 bin 434 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.88 artışla 103 bin 457 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 145 bin 527 puanı ve en yüksek 149 bin 300 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.28 artışla 149 bin 140 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla yüzde 16.32 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.58 artışla yüzde 17.96 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7001 lira ve en yüksek 5.7393 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3562 lira ve en yüksek 6.3925 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0965 lira ve en yüksek 7.1694 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul