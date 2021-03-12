Pınar Karşıyaka Afyon'da
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Pınar Karşıyaka Afyon'da

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:35
Pınar Karşıyaka Afyon'da

ING Basketbol Ligi'nde bu sezon çıktığı 23 maçın 19'unu kazanarak lider Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

ING Basketbol Ligi'nde bu sezon çıktığı 23 maçın 19'unu kazanarak lider Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Ligde son çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan yeşil-kırmızılı ekip, haftaya lider Anadolu Efes'i ağırlayacağı mücadele öncesi yine kazanıp seriyi sürdürmeye çalışacak. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Happy Casa Brindisi'ye deplasmanda mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi Anadolu Efes maçı öncesi Avrupa'da hafta içinde Hapoel Holon deplasmanına çıkacak.

SEMİH ERDEN'İN MUTLU GÜNÜ

Pınar Karşıyaka ve A Milli Takım'ın NBA patentli kaptanı Semih Erden dünyaevine girdi. Tecrübeli basketbolcu uzun süredir evlilik hazırlıkları yaptığı Bosna Hersekli Moni Petkovic'le hayatını birleştirdi. Semih-Moni çiftinin nikahı Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda kıyıldı.

Pınar Karşıyaka Afyon'da
Pınar Karşıyaka Afyon'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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