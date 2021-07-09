Pfizer-BioNTech: "3. doz aşı için cesaret verici veriler elde ettik"

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, korona virüse (Covid-19) karşı 3. doz aşının yapılmasının gerekeceğini ve devam eden araştırmalarında olumlu neticeler elde ettiklerini belirtilerek, "3. doz aşı için cesaret verici veriler elde ettik" ifadelerine yer verdi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, korona virüse (Covid-19) karşı 3. doz aşının yapılmasının gerekeceğini ve devam eden araştırmalarında olumlu neticeler elde ettiklerini belirtilerek, "3. doz aşı için cesaret verici veriler elde ettik" ifadelerine yer verdi.

Korona virüse (Covid-19) karşı mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, aşıların hızla yayılan Covid-19'un delta mutasyonuna karşı etkinliği ve 3. dozlara ilişkin sorulara, Pfizer ve BioNTech'ten açıklama geldi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin yürütülen araştırmalarında olumlu neticeler elde ettikleri ve Covid-19'a karşı 3. doz aşı yapılmasının gerekeceği belirtilerek, "3. doz aşı için cesaret verici veriler elde ettik" ifadelerini kullandı. İsrail'den gelen verilerin, aşının enfeksiyon ve semptomatik Covid-19'a karşı koruma etkisinin 2. dozdan yaklaşık 6 ay sonra azaldığını gösterdiğini bildiren Pfizer-BioNTech, 3. doz aşı için izin almak adına başvurularda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Ayrıca 3. doz aşı için yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri verileri kısa bir zaman içerisinde yayınlayacaklarını aktaran Pfizer-BioNTech, 3. doz aşının Delta mutasyonu dahil olmak üzere tüm mutasyonlara karşı en yüksek koruma etkisini sağladığını ve vücuttaki antikor miktarını 5 ila 10 kat arttırdığını kaydetti. İki şirket, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve diğer ilgili kurumlara 3. doza izni almak için başvuruda bulunacaklarını da duyurdu.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı