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PFDK, Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz'in cezalarını açıkladı!

İşte yapılan açıklama;Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

PFDK, Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz'in cezalarını açıkladı!
09.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:55

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün, 06.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN AKIN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü masörü MURAT KARAKAYA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu MURAT YILDIRIM'ın, 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü malzemecisi YUSUF YILMAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın, hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü idarecisi EMRAH ATASOY'un, 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SERDAR AZİZ'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nın, 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43., 12. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, futbolcuları ve takım mensupları ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi FİKRET ONUR'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve takım mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi MÜSLÜM ÖZMEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü ÜMİT ŞAHİN'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü atletik performans antrenörü İLKER KIREKER'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü tercümanı OKAN ELMAS'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu AROUNA KONE'nin, 05.07.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportif ekipmanının altında slogan bulundurması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ALTAY Kulübü masörü UĞUR BALOĞLU'nun, 05.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BURSASPOR Kulübü sporcusu TAYFUR BİNGÖL'ün, 04.07.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. ve 13. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANASPOR A.Ş. sporcusu CANBERK DİLAVER'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 06.07.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 06.07.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi SİNAN AKGÜN'ün, 05.07.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine ve rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- HATAYSPOR Kulübünün, 05.07.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, başkasına ait akreditasyon kartının kullanılarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü atletik performans antrenörü MURAT AKYÜZ'ün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü atletik performans antrenörü MURAT AKYÜZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü sporcusu AABİD RAYANE'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü sporcusu SELİM ILGAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü sporcusu ALİCAN ÖZFESLİ'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü görevlisi SEYDİ GENÇOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü görevlisi MİTHAT BAKLACI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü görevlisi MİTHAT BAKLACI'nın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DAMAR'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- Üst Klasman Temsilcisi YÜKSEL GÜRÜZ'ün, Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 28/d. maddesi uyarınca LİSANSININ İPTAL EDİLMESİNE,

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı

Kaynak: Hürriyet

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