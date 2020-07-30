PFDK ceza yağdırdı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (TFF) birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (TFF) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Göztepe'nin, 25.07.2020 tarihinde oynanan Göztepe -Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Eren Bilen'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü'nün, 25.07.2020 tarihinde oynanan Göztepe -Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü antrenörü Mustafa Cengiz Birgen'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 25.07.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının ateş ölçümü yapılmadan protokol tribününe alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, protokol tribününe müsabaka organizasyon toplantısında verilen listede yer almayan ve asgari sayıyı aşacak şekilde alınan kulüp mensuplarının, akreditasyon kartlarını göstermemeleri, kimlik tespiti yapılmasına izin vermemeleri ve devre arasında tribün değiştirmeleri suretiyle meydana gelen saha olaylarından dolayı 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü'nün, 25.07.2020 tarihinde oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü idarecisi Ali Fırat'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü idarecisi Kaan Şanlıkan'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü idarecisi Nevzat Yakı'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü görevlisi Evrim Çetin'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü görevlisi Nuri Çetin'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 25.07.2020 tarihinde oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Atila Gerin'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün, 25.07.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü başkanı Berna Gözbaşı'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada hes kablo kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Onur Gözbaşı'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü malzemecisi Mehmet Şen'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü malzemecisi Mehmet Şen'in, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü malzemecisi Mehmet Şen'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Gökhan Ünal'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Gordan Cipric'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Akhisarspor Kulübü görevlisi Necmi Balcı'nın, 26.07.2020 tarihinde oynanan Akhisarspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük'ün, 26.07.2020 tarihinde oynanan Akhisarspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve müsabaka sonrası toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük'ün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük'ün, mensuplarının müsabaka sonrası yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük görevlisi Murat Akın'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA