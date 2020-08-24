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Petrol ithalatı haziranda yüzde 11,6 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 2 milyon 786 bin 134 tona geriledi.

Petrol ithalatı haziranda yüzde 11,6 azaldı
24.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:06

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 2 milyon 786 bin 134 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22 düşüşle 1 milyon 651 bin 367 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 823 bin 866 tonla Irak'tan yapılırken bu ülkeyi 735 bin 783 tonla Rusya ve 420 bin 84 tonla Suudi Arabistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 20,9 artarak 907 bin 205 tona yükseldi. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 2 milyon 786 bin 134 ton olarak gerçekleşti.

Motorin ihracatı arttı, benzin türleri ihracatı düştü

Havacılık yakıtları ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,3 azalarak 135 bin 97 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 83 azalarak 41 bin 40 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 49,7 artışla 63 bin 869 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 81,7 azalışla 45 bin 741 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 67,9 azalarak 348 bin 925 tona geriledi.

Rafineri petrol ürünleri üretimi

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 15,4 artışla 1 milyon 216 bin 270 tona çıkarken benzin türleri üretimi 53,6 azalarak 208 bin 36 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 69 azalışla 137 bin 950 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise 88 düşüşle 11 bin 328 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte toplam rafineri petrol ürünleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalarak 2 milyon 269 bin 614 ton oldu.

Petrol ürünü satışları

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 8,9 artışla 2 milyon 174 bin 69 tona yükseldi, benzin türleri satışı da yüzde 4,5 azalarak 211 bin 325 ton oldu.

Böylece haziranda geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 5,5 artarak 2 milyon 480 bin 679 ton seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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