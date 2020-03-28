Petlas'dan reklamndaki Porsche'ye sahip olma fırsatı
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Porsche, Petlas, Otomobil

Petlas'dan reklamndaki Porsche'ye sahip olma fırsatı

Petlas, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Petlas'dan reklamndaki Porsche'ye sahip olma fırsatı

Petlas, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.

Marka, "Şimdi Hedef Zirve!" reklam filminde yer alan Porsche 718 Cayman otomobilin aynısını düzenlediği çekiliş kampanyası ile kazanma şansı sunuyor.

Düzenlenen kampanyada, Petlas tüketicileri 30 Haziran'a kadar alacakları her 500 TL değerindeki lastik için bayilerden verilecek şifreli çekiliş kuponlarıyla çekilişe katılabilecek. 27 Temmuz'da noter huzurunda düzenlenecek çekilişle 1 şanslı kişi Porsche 718 Cayman kazanacak.

Kaynak: Carmedya.com

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