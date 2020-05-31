Pendik belediyesi ekiplerinin köşe bucak sivrisineklerle mücadele ediyor Pendik belediyesi ekiplerinin köşe bucak sivrisineklerle mücadele ediyor Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı.

Pendik belediyesi ekiplerinin köşe bucak sivrisineklerle mücadele ediyor

İSTANBUL - Uzmanlar korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediğini açıklasa da ekipler tedbirlerini arttırdı. Pendik'te çok sayıda ekip sivrisineklere savaş açarken, sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi.

Korona virüs günlerinde Pendik belediye ekipleri tedbirlerini en üst safhaya çıkardı. Korona virüsün sivrisinekler yoluyla geçmediği açıklansa da ekipler işlerini sıkı tutuyor. Pendik Belediyesi tarafından kurulan özel ekip sıcakların artmasıyla beraber sivrisinekle mücadele çalışmalarına hız kazandırdı. Mayıs ayı başında sivrisineklerin kaynağında üremelerini önlemeye yönelik mücadele başlatan ekipler, Haziran ayıyla birlikte gece ilaçlamasına başladı. Muhtemel üreme noktalarından kaçan sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 30 kişi ve 7 araç görev alıyor. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerle etkin mücadele etmek amacıyla gece boyu araç üstü makinelerle ilaçlama yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmada her mahalle, haftada en az bir kez sokak sokak ilaçlanıyor.

Durgun sulara dikkat edin

Yetkililer, sivrisinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyleyerek sivrisineklerin çoğalmak için durgun sulara yumurta bıraktığına dikkat çekiyor. Bu nedenle sivrisineklerin üremelerinin önüne geçebilmek amacıyla yetkililer, vatandaşları bahçelerinde veya çevrelerinde durgun suları bekletmemeleri yönünde uyardı.

Kaynak: İHA