Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi
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Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi
15.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." bilgisi paylaşıldı.

Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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