Haberler » Spor » Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti - Spor

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

14.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:38
Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi , sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı.

Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler