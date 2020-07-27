Pekcan: "Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır" Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye...

Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programda konuştu. Kaynak: AA