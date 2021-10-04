PEDALLAR DOĞA İÇİN DÖNDÜ

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesine gelen 175 bisiklet sever, mavi ile yeşilin buluştuğu yerlerden geçip, tarihi yerlerde pedal çevirdi.

Mersin Valiliği ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği'nin düzenlediği, Erdemli Belediyesi'nin destek verdiği, 7'nci Caretta Bisiklet Festivali kapsamında bir araya gelen bisiklet severler, Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda bir araya geldi. Erdemli'nin eşsiz doğasına hayran kalan bisiklet gezginleri, pedallarını doğa için çevirdiler. Mavi ve yeşilin buluştuğu, Erdemli Talak Göktepe Tabiat Parkı'ndan hareket eden bisiklet gezginleri, 150 kilometre yolculuğa günün ilk ışıkları ile başladı. Erdemli sahilinde Caretta caretta ve kum zambakları için denizden sahile vuran çöpleri toplayan bisiklet severler, çevirdikleri her pedalde temiz doğa mesajı verdiler. Ardından Lamos'ta ki limon ve muz bahçeleri çevresinde pedal çeviren bisikletliler, Kayacı Vadisi'nin serin sularında yorgunluklarını attı. Erdemlinin spor kenti olduğunu dikkat çeken Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, 'Mersin Bisikletli Gezginler Derneğinin organize ettiği ve Erdemli Belediyemiz tarafından desteklenen 7. Caretta Bisiklet Festivali ikinci günüyle devam ediyor, Erdemlimizin tarihi yerlerinin gezisini yapıyorlar, burada Erdemli Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri bu tür grupları her zaman destekliyoruz. Erdemlimizin tarihi, turistik ve coğrafi güzelliklerini tüm Türkiye'ye tüm insanlara tanıtmak için Erdemli Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Tabi ki sadece bisiklet sporuyla alakalı değil, tüm branşlarda erdemlimizi en iyi tanıtmak için mücadelemize devam edeceğiz. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği başkanımıza ve yakın illerinden, Türkiye'de ki diğer illerden gelen tüm bisikletçi kardeşlerimize sporda başarılar diliyoruz' diye konuştu.

Etkinlik, Erdemli Belediyesi Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda son buldu.