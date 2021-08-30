Pazaryeri'nde kontrolden çıkarak savrulan otomobildeki bir kişi yaralandı
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Pazaryeri'nde kontrolden çıkarak savrulan otomobildeki bir kişi yaralandı

Pazaryeri'nde kontrolden çıkarak savrulan otomobildeki bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mehmet K. idaresindeki 26 SF 402 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ahmetler köyü istikametinde kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Kazada, sürücünün yanında bulunan babası Adnan K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pazaryeri'nde kontrolden çıkarak savrulan otomobildeki bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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