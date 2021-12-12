Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü

Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara yol açtı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dülgeroğlu köyünde merhum Süleyman Abay'a ait kullanılmayan evin bulunduğu alanda boş durumdaki ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lodosun da etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahırda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü

Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü

Pazaryeri'nde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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