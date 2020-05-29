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- Pazarda fiyatlar tavan yaptı

- Pazarda fiyatlar tavan yaptı Sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor Samsun'da halk pazarlarında sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor.

29.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:22

- Pazarda fiyatlar tavan yaptı

Sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor

SAMSUN - Samsun'da halk pazarlarında sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala Samsunlu vatandaşlar halk pazarlarına yoğun ilgi gösterdi. 2 gün boyunca sokağa çıkamayacak olan Samsunlular, pazarın açık olduğu son günde sebze ve meyve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. Vatandaşlar özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakınırken, geçen sene 50 liraya doldurdukları pazar çantalarını bu sene 250 liraya doldurduklarını söylediler. Fiyatların yüksek olduğundan dolayı alım gücünün düştüğünü belirten pazarcı esnafı da komisyoncuların fiyatları yükselttiğini iddia ettiler.

Meyve fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Pazarda fiyatlar çok yüksek. Meyve fiyatları almış başını gidiyor. Geçen sene 50 liraya dolan pazar çantamız bu sene 250 liraya doluyor. Maydanozun bağı 3 lira olmuş. 10 liradan aşağı bir şey yok. 1 kilo alacağımız meyveden yarım kilo alıyoruz" dediler.

"Komisyoncu ne diyorsa o oluyor"

Fiyatların yüksek olduğunu kabul eden pazarcı esnafı da, "Fiyatlar yüksek olduğu için müşterilerin alım gücü olmuyor. O yüzden vatandaşlar genelde yarım kilo ya da 1 kilo alıyor. Komisyoncu ne diyorsa o oluyor. Fiyatların yüksek olmasıyla bizim bir alakamız yok" diye konuştular.

Sebze-meyve fiyatları

Samsun'un en hareketli halk pazarı olan Modern Halk Pazarında fiyatlar kilo bazında soğan 2 TL, patates 4 TL, havuç 5 TL, biber 5 TL, patlıcan 4 TL, salatalık 4 TL, domates 3,5 TL, sarımsak 15-20 TL, nar 4 TL, kivi 3 TL, kiraz 15 TL, çilek 7,5 TL, kayısı 8 TL, kavun tane 10 TL ve karpuzun kilosu 3 TL'den satışa sunuluyor.

- Pazarda fiyatlar tavan yaptı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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