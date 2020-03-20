Pazarda elle seçme yasağında 'çürük' endişesi
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Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Güncel

Pazarda elle seçme yasağında 'çürük' endişesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandığını duyurması, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar poşet içerisine çürük sebze ve meyvelerin konacağı düşüncesiyle yasağa sıcak bakmadı.

20.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:13
Pazarda elle seçme yasağında 'çürük' endişesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandığını duyurması, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar poşet içerisine çürük sebze ve meyvelerin konacağı düşüncesiyle yasağa sıcak bakmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayıp daha izole bir yaşam sürünce en kalabalık semt pazarları bile sakinliğiyle dikkati çekti. Turizm kenti Antalya'da kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarının sakin olduğu gözlendi. Pazarlarda dikkati çeken bir diğer nokta ise satıcı ve vatandaşların birçoğunda maske ve eldiven olmasıydı.

BAZI VATANDAŞLAR BEĞENMEDİ AMA SATICILAR MEMNUNHayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken diğer taraftan virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yaptığı yazılı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağını duyurdu. Yasak, semt pazarlarında vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar yasağı olumlu karşılarken, bazıları ise satıcının tezgahın diğer tarafından çürük ürünleri poşete dolduracağı endişesiyle sıcak bakmadı. Satıcılar ise yasaktan memnun.Pazarda patates ve soğan satışı yapan Sait Yeşilağaç, elinde eldivenle müşterilerine hizmet veriyor. Pazarcı esnafının ürünleri seçip poşete doldurmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Yeşilağaç, müşterilere yasağı anlatmanın zor olduğunu söyledi.Yine elinde eldivenle domates satışı yapan Orhan Tüzün, yasağın yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Vatandaşların buna izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Tüzün, "Vatandaşlar poşete çürük doldurulur düşüncesiyle izin vermez. Belki de bizden alışveriş bile yapmazlar" diye konuştu.Alışveriş yapan Semiha Altıntaş ise seçilen ürünün alınması gerektiğini, herkesin tek tek dokumaması gerektiğini söyledi. Alışveriş yapan Şükrü Göçmen ise bir marulu kendisi seçerek poşete koydu. Alışkanlıktan olduğunu belirten Göçmen, "Bence güzel bir uygulama. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Alışkanlık var, seçiyoruz ama bundan da vazgeçmemiz lazım" diye konuştu. Marul satışı yapan Ahmet Fidancı, "Müşteri seçmeden olmaz. Mecburen biz vereceğiz. Bizden şüphe duymasınlar. Müşteri görüp seçecek biz de onu vereceğiz" dedi.VİRÜS, PORTAKAL SATIŞINI ARTIRDIPazarda en kalabalık yerlerin portakal, greyfurt ve limon tezgahları olduğu da dikkati çekti. Yüksel Göver, C vitamininin virüsü öldürdüğünü duyduğunu, bu nedenle greyfurt ve portakal aldığını belirterek "C vitamini mikrobu öldürüyor. Boğazdaki virüsü öldürüyor. Onun için sıkıp biraz da içine limon sıkacağım, öyle içeceğim. Yasak için geç bile kalındı. El değmeden olması lazım" dedi.Mehmet Men ise tezgahı doldurduğunu ve normalde satış yaptığından iki katı fazla ürün getirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Virüse karşı iyiymiş ben de tezgahı doldurdum. Normalde 300-400 kilo alırdım, talep çok olunca 600 kilo aldım. Çok istek var. Seçmek istemeyen oluyor biz dolduruyoruz."

Portakal satışı yapan Suat Karaalp, satışlarının 2-3 gün öncesine göre yüzde 35 oranında arttığını söyledi.


Kaynak: DHA

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