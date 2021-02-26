Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle, son (140) bölüm full izle!

Payitaht Abdülhamid 141. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 141. bölüm tamamı izle! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 141. bölüm seyret! Payitaht Abdülhamid 141. bölüm tek parça izle! Payitaht Abdülhamid 141. bölüm tamamı izle! Payitaht Abdülhamid 140 son bölüm izle. Payitaht Abdülhamid son bölüm izle. Payitaht Abdülhamid 140. bölüm tamamı izle.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD141. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 140. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 140. bölümün ardından şimdi de Payitaht Abdülhamid 141. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 139. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT 140. BÖLÜM FULL İZLE

Payitaht Abdülhamid dizisinin 140. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

PAYİTAHT'IN KONUSU

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.