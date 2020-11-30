- Park halindeki otomobilde yangın
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- Park halindeki otomobilde yangın

30.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:49

- Park halindeki otomobilde yangın Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

- Park halindeki otomobilde yangın

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Olay, Mevlana Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Caddesi'nde bir aparmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 55 FN 187 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören bir mahalle sakini itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmından alev alan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Olayla ilgili incelemem sürüyor.

- Park halindeki otomobilde yangın
- Park halindeki otomobilde yangın
- Park halindeki otomobilde yangın
- Park halindeki otomobilde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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