Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
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Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı

26.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:17
Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı

SİVAS'ta Muammer Topbaş'a (35) ait park halindeki kamyonetin aküleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

SİVAS'ta Muammer Topbaş'a (35) ait park halindeki kamyonetin aküleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.  

Olay, Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. 58 TT 097 plakalı kamyonetini bir hafta önce araziye park eden inşaat işçisi Muammer Topbaş, bu sabah saatlerinde işe gitmek için aracını almaya geldi. Topbaş, kamyonetin akülerinin yerinde olmadığını fark edince, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonette inceleme yaptı. Polis şüpheli, ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Akülerin değerinin 800 ila bin lira arasında değiştiğini belirten Muammer Topbaş, "Sabah işe gitmek için çıktım. Dikkatimi çekti, baktım aküler yerinde yok. Daha sonra polise haber verdim. İşe de gidemedim. Akülerin değeri 800-1000 lira arasında" dedi.


Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı
Park halindeki kamyonetin aküleri çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mert Taha VAROL

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