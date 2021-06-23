Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı

Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki aracın LPG tankının patlaması sonucu araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki aracın LPG tankının patlaması sonucu araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Uluyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki babasına ait hafif ticari araca T.B. (15) arkadaşı B.T. (13) ile birlikte bindi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aracın LPG tankının bulunduğu kısımda meydana gelen patlama ile alev alan araçta iki arkadaş mahsur kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile aracın ön camı kırılarak kurtarılan iki arkadaş yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile önce Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından yanık ünitesinin olmaması nedeni ile tedavi edilmek üzere Trabzon'a sevk edildikleri öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Vladimir Putin Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Burak Elmas Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:34:17. #1.14#

title