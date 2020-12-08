Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir

08.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:10
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Parc des PrincesHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Paris Saint-Germain: Nava???????s, Kimpembe,...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Paris Saint-Germain: Nava???????s, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, Neymar, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına doğru
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına doğru
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına doğru
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına doğru
Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'ya geldi
Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'ya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Muhsin Fahrizade
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Tisserand Erol Bulut Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 22:10:35. #1.14#
title