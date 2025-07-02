Papara açıldı mı? SON DAKİKA! Papara şu an çalışıyor mu? 2 TEMMUZ 2025

Papara açıldı mı? SON DAKİKA! Papara şu an çalışıyor mu? 2 TEMMUZ 2025
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Papara açıldı mı? Son gelişmelerin ardından elektronik para ve ödeme sistemleri platformu Papara ile ilgili iddialar sosyal medyada gündem yarattı. Özellikle "Papara kapandı mı, erişim neden sağlanamıyor?" "Papara ne zaman açılacak?" soruları kullanıcılar arasında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Temmuz 2025 Papara şu an çalışıyor mu, açıldı mı? İşte, detaylar…

Son dönemde adı yasa dışı bahis soruşturmasıyla anılan elektronik ödeme platformu Papara, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların ardından, "Papara kapatıldı mı?", "Papara neden çalışmıyor, ne zaman açılacak" gibi sorular kullanıcıların gündemine oturdu.Peki, Papara şu an çalışıyor mu, son durum ne? İşte, merak edilen detaylar…

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK, ŞU AN ÇALIŞIYOR MU? (SON DAKİKA)

Papara kullanıcıları, sisteme giriş yaparken çeşitli aksaklıklarla karşı karşıya kalıyor. Mobil uygulamaya bazı anlarda erişim sağlanabilse de, işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar çoğunlukla "İçerik yüklenemedi" hatası ile karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar ise işlemler sırasında"Kullandığınız internet bağlantısından bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir. Lütfen bir saat sonra tekrar deneyin" şeklinde bir uyarı alıyor. Bu durum, özellikle yoğun kullanım saatlerinde işlem yapmak isteyen kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Papara açıldı mı? SON DAKİKA! Papara şu an çalışıyor mu? 2 TEMMUZ 2025Papara çöktü mü

Papara kullanıcılarının para çekme işlemlerinde yaşadığı sorunlar sonrası oluşan endişe üzerine, şirketten resmi bir açıklama geldi. Papara tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Kullanıcılar güncel bilgilere ulaşabilmek için şirketin sosyal medya hesapları ve web sitesini takip ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Teknoloji
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