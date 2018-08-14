PAOK, Spartak Moskova'yı Eledi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK, 3-2 kazandığı maçın rövanşında Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu.

PAOK, Spartak Moskova'yı Eledi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Spartak Moskova, evinde PAOK ile karşı karşıya geldi. Otkrytiye Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve ilk maçı 3-2 kazanan PAOK, playoff turuna adını yazdırdı.

Ev sahibi Spartak Moskova'da golcü oyuncu Luiz Adriano, 33. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra pozisyon bulmakta zorlanan Rus ekibi, isabetli şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.

PAOK'un rakibi, Fenerbahçe'yi tur dışına iten Benfica oldu.

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