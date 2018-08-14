PAOK, Spartak Moskova'yı Eledi
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK, 3-2 kazandığı maçın rövanşında Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Spartak Moskova, evinde PAOK ile karşı karşıya geldi. Otkrytiye Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve ilk maçı 3-2 kazanan PAOK, playoff turuna adını yazdırdı.
Ev sahibi Spartak Moskova'da golcü oyuncu Luiz Adriano, 33. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra pozisyon bulmakta zorlanan Rus ekibi, isabetli şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.
PAOK'un rakibi, Fenerbahçe'yi tur dışına iten Benfica oldu.
YORUMLAR (2)
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Juliano 90 dk. Gezdi ortada. Volkan Demirel çok yetersiz. Cocu ile bu iş olmaz. İşin çok zor fenerim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Darısı fener in başına!! Fener püf dedim söndü!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır