Pandemiden dolayı kapalı oteli soydular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiden dolayı kapalı oteli soydular

Pandemiden dolayı kapalı oteli soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapısına kilit vuran Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Yoğurtçu Faik Sokak üzerindeki otelde hırsızlık yapıldı. Otel Yetkilileri 28 Haziran 2021 tarihinde polise başvurarak iş yerlerinden hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Otel çalışanları, içeride bulunan neredeyse gördükleri her şeyi 8 adet su ısıtıcısı, tost makineleri, televizyonlar, yastıklar ve çarşaflar, banyo ve lavabo bataryaların çalındığı belirti. Öte yandan, çalınan malzemeler söküldüğünden dolayı borularda akan sular yüzünden otel içinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde otele çatıda bulunan bir pencereyi kırarak girdiklerini tespit etti. Öte yandan, kapalı olan otelin güvenlik kameralarda çalışmadığı öğrenildi. Hırsızlık Büro ekipleri çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için ekipler düğmeye bastı. Yaptıkları operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 adet 32 ekran, 3 adet 22 ekran olmak üzere toplam 10 televizyon, 7 adet televizyon kumandası, 5 adet musluk başlığı, 5 adet duş başlığı ve musluk ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Enes İ. (22) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadınların kavgası pazarı birbirine kattı! Erkekler bile ayıramadı
Kadınların kavgası pazarı birbirine kattı! Erkekler bile ayıramadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Ebru Gündeş Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemiden dolayı kapalı oteli soydular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:31:53. #1.16#

title