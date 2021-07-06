Pandemiden dolayı kapalı oteli soydular

Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapısına kilit vuran Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Yoğurtçu Faik Sokak üzerindeki otelde hırsızlık yapıldı. Otel Yetkilileri 28 Haziran 2021 tarihinde polise başvurarak iş yerlerinden hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Otel çalışanları, içeride bulunan neredeyse gördükleri her şeyi 8 adet su ısıtıcısı, tost makineleri, televizyonlar, yastıklar ve çarşaflar, banyo ve lavabo bataryaların çalındığı belirti. Öte yandan, çalınan malzemeler söküldüğünden dolayı borularda akan sular yüzünden otel içinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde otele çatıda bulunan bir pencereyi kırarak girdiklerini tespit etti. Öte yandan, kapalı olan otelin güvenlik kameralarda çalışmadığı öğrenildi. Hırsızlık Büro ekipleri çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için ekipler düğmeye bastı. Yaptıkları operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 adet 32 ekran, 3 adet 22 ekran olmak üzere toplam 10 televizyon, 7 adet televizyon kumandası, 5 adet musluk başlığı, 5 adet duş başlığı ve musluk ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Enes İ. (22) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı