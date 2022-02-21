Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı

2011 yılında kurulan Pardo Food aynı zamanda Tavuk Dünyası'nın da kurucusu. Tavuk Dünyası başarısının ardından Doyuyo!, Carmelo coffee, Etişleri, Pan Artisan, Çıtırpan gibi markaları hayata geçiren Pardo Food son 2 yıldır yaşanan bir çok olumsuz etkene rağmen büyüme ivmesine devam ediyor.

YENİ EFSANE DOYUYO!

Tavuk Dünyası başarısından sonra daha güçlü bir dünya markası oluşturmak için DOYUYO!'yu kurduklarını söyleyen Pardo Food genel müdürü Taylan Kaya, "DOYUYO! Bizim gözbebeğimiz, özenle hazırladık özenle yönetiyoruz açtığımız her bir şubeyi tek şubemizmiş gibi kontrol ediyor tüm bayilerimizin yanında duruyor müşteri sayılarımızı günden güne artırıyoruz" dedi.

ASIRLIK MARKALARI CİRODA GEÇİYOR

Kaya, DOYUYO!'nun sadece 2 senelik geçmişi ile yerli ve yabancı önemli markaları geride bırakma sebebinin "gurme" lezzetleri olabildiğince doyurucu ve bir o kadar uygun fiyatla alakart bir restoranda sunması olarak özetliyor. Müşterilere seslenen Kaya, "Burada lezzete, kaliteye ve konfora doyarsınız" diyor.

"ACELECİ DAVRANMIYOR SADECE ÇOK İYİ NOKTALARA RESTORAN AÇIYORUZ"

Yılda 15-20 şube açma hedefleri olduklarını belirten Kaya, "Hızlı büyümenin tanımı farklı, her ay 1 şube de açabilirsiniz 10 şube de. Yaptığınız işin hacmine kalitesine ve verdiğiniz emeğe göre hız kavramı değişir. Biz her yıl DOYUYO! için 15-20 şube hedefi koyduk. 2022 yılına daha yeni girmişken ilk 6 aylık 10 şube hedefimizi doldurduk, yükselen maliyetlere rağmen kaliteli ve popüler bir restoran açma isteğinde olan çok girişimci bayi adayımız var." ifadelerini kullandı.

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her restoran sevdalısı yatırımcı, alışveriş merkezlerinde veya ana caddelerde prestijli bir restoran açmak ve işletip para kazanmak ister. Yükselen maliyetlere rağmen böyle prestijli noktalarda olmak isteyen yatırımcılar paralarını emanet ettikleri markaların iyi yönetilmesini beklerler, bu noktada hem geçmişte kanıtladığımız başarı hem bugün yönettiğimiz markaların yüksek başarı oranı sayesinde bayilerimiz bize güveniyorlar bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı.

Taylan Kaya

"2022'DE 25, 2023'TE 50 RESTORAN DAHA AÇACAĞIZ"

Sadece DOYUYO! Markasıyla iyi noktalarda bu yıl 25 şube açmayı planlıyoruz, 2023 de ise biraz da hız kazanıp yeni 50 şube daha açmak ve eş zamanlı yurtdışı operasyonlarımızı başlatmak istiyoruz. Etişleri ile 2 yıl içinde 50 yeni şube, Carmelo Coffee markamız ile iki yıl içinde 10 yeni şube daha açmayı planlıyoruz.

"KENDİ EKMEK FABRİKAMIZI KURDUK, SEKTÖRDEN YOĞUN TALEP GELİYOR"

Restoranlarımız için istediğimiz kalitede katkısız ve lezzetli burger ve sandviç ekmeklerini üretmek amacı ile Gebze organize sanayi bölgesinde 2000 m² kapalı alanda bir ekmek fabrikası yatırımı yaptık. DOYUYO!'nun ekmekleri çok beğenilince sektörden meslektaşlarımızda talepte bulunmaya başladılar bizde ayrı bir pazarlama birimi kurarak bilindik popüler birçok markaya ekmek üretmeye başladık. Markamızın ismini Pan Artisan koyduk, çok lezzetli ve kaliteli ekmek yapıyoruz, düşük kalite isteklerini geri çeviriyoruz sadece iyi ürün yapmak istiyoruz."

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