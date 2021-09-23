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Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bazıları koronavirüs pandemisinde merkezi bir rol oynadı ve yüksek gelir sağladı. Yalnızca 2020'de dünyanın en büyük 50 ilaç şirketi 851 milyar dolarlık gelir elde etti. Piyasa değerine göre şu anda dünyanın en büyük 5 ilaç şirketi, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Eli Lilly ve Novartis olarak sıralanıyor.

Dünya koronavirüsle mücadelesine ara vermeden devam ederken, pandemi sürecinde birçok sektör derinden yaralandı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen şirketler ya iflas etti ya da ciddi bir personel tasfiyesi yaptı. Ancak bir sektör var ki pandemi sürecinden ciddi şekilde kar ederek çıktı. Salgında merkezi rol oynayan ilaç şirketleri yüksek gelir sağlarken, 50 ilaç şirketinin 2020 geliri 851 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Piyasa değerine göre şu anda dünyanın en büyük beş ilaç şirketi:

1. Johnson & Johnson İlaç ve tüketim malları devi, 428,7 milyar dolar piyasa değerinde. ABD'de kullanılmasına izin verilen üçüncü aşıyı geliştirdi ve 2021'de TIME100 En Etkili Şirketler Listesi'ne girdi.

2. Roche İsviçreli ilaç devi onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve sinirbilimin ön saflarında yer almaktadır. 2019'da Roche'un ilaç satışları %16 artarak 53 milyar dolara yükseldi.

3. Pfizer Kuzey Amerika'nın önde gelen koronavirüs aşı üreticisi olmasına rağmen Pfizer, sıralamada üçüncü sıraya geriledi. Şirket yakın zamanda, özellikle son çeyrekte, 2020'ye göre %86'lık bir operasyonel büyümeyi yansıtan 19,0 milyar $'lık geliriyle ivme kazandı.

4. Eli Lilly Eli Lilly, kendisini bir ilaç endüstrisi lideri olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım attı. 2019'da 125 milyar dolarlık piyasa değeri olan Eli Lilly, %72'lik önemli bir büyümeyle 214,9 milyar dolarlık mevcut değere yükseldi.

5. Novartis İsviçre'nin ikinci büyük ilaç şirketi olan Novartis, yaklaşık 25 yıldır ilaç endüstrisinin önde gelen ismi. Piyasadaki en tanınmış ilaçların birincil üreticisi. 2020'de 2019'a kıyasla %3'lük bir artışla 48 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattıDünyanın en büyük 10 ilaç şirketinden altısının merkezinin bulunduğu ABD ayrıca küresel pazarın %45'ini de elinde bulunduruyor.

İLAÇ ŞİRKETLERİNİN GELECEĞİ

Koronavirüs pandemisi, hasta merkezli bir gelecek inşa etmede ilaç endüstrisinin kilit bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Yeni araçlar ve ilaçlar araştırıp geliştiren ilaç şirketleri 3D ilaçlar, yapay zekâ güdümlü terapiler ve koruyucu tıp gibi önemli teknolojileri benimseyerek dijital bir devrime yöneldi. Gelişmekte olan pazarlar önümüzdeki yıllarda küresel ilaç pazarında daha önemli bir söz sahibi olacaklar. 'Büyük ilaç' şirketleri her yıl elde ettikleri devasa kârları artırmaya devam edecek olsa da, araştırma ve ilaç üretimi için Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler gelecek yıllarda daha önemli hâle gelecek.

İLK 100'DE HANGİ ÜLKENİN KAÇ ŞİRKETİ VAR?

  • ABD 36
  • Japonya 13
  • Hindistan 12
  • İsviçre 6
  • Çin 5
  • Almanya 5
  • İrlanda 4
  • İngiltere 3
  • Danimarka 3
  • Kanada 3
  • Güney Kore 3
  • Fransa 1
  • Avustralya 1
  • Hong Kong 1
  • Hollanda 1
  • İsrail 1
  • Finlandiya 1
  • İsveç 1

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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