Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Oded Kattash dönemi
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Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Oded Kattash dönemi

14.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:24
Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Oded Kattash dönemi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Oded Kattash getirildi.

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Oded Kattash getirildi.

Panathinaikos Kulübü, 46 yaşındaki İsrailli çalıştırıcı Kattash ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsrail Milli Takımı'nın da başında bulunan ve son olarak ülkesinin Hapoel Bank Yahav ekibini çalıştıran Kattash, 2000'de Panathinaikos formasıyla oyuncu olarak Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon bekleneni veremeyen Panathinaikos, 18 maçta aldığı 6 galibiyetle 15. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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