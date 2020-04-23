Pamukova'dan İdlib'e un yardımı Suriye'nin İdlib kentindeki Müslümanlara ramazan ayı öncesi "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Pamukova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Pamukova Şubesi iş birliği ile 500 çuval un gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Müslümanlara ramazan ayı öncesi "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Pamukova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Pamukova Şubesi iş birliği ile 500 çuval un gönderildi.

İlçedeki hayırseverler, Müftülük personeli ve Kur'an kursu öğrencilerinin desteğiyle toplanan yardımlarla alınan 500 çuval tıra yüklenerek Suriye'nin İblid kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Pamukova Müftüsü Celil Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlara, Müftülük personeline ve Kur'an kursu öğrencileriyle velilere teşekkür ederek, "İdrak edeceğimiz ramazan ayının aziz milletimize ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini dilerim." dedi.

Kaynak: AA