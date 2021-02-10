Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut
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Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut

10.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:06
Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, koronavirüs salgınının başladığı geçen yıl, son 21 yılda en az turist aldığı dönemi yaşadı.

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, koronavirüs salgınının başladığı geçen yıl, son 21 yılda en az turist aldığı dönemi yaşadı. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Bu yıl umutlarımız fazla. Mayıs ayından sonra sezonun hareketlenmesini, yılın ikinci yarısından itibaren de yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale'ye gelmesini bekliyoruz" dedi.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin koronavirüsten büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, "2019 yılında yaşadığımız muhteşem bir sezonun andından maalesef 2020 yılı çok kötü bir sezon oldu. Geride bıraktığımız yıl 625 bin 120 ziyaretçi aldık. Bu yıl umutlarımız daha fazla. Mayıs ayından sonra sezonun hareketlenmesini, yılın ikinci yarısından itibaren de yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale'ye gelmesini bekliyoruz. 2020'den daha iyi bir sezon yakalayacağımızın umudu içindeyiz. Amacımız 2019'da elde ettiğimiz ziyaretçi sayılarını en kısa sürede yakalamak" dedi.

Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut
Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut
Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut
Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut
Pamukkale'de turizmciler, 2021'den umut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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