Palermo'da çöp vergisini vaktinde ödeyene ücretsiz ulaşım hizmeti

10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:46

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan tarihi Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor.



Belediye Başkanı Leoluca Orlando, çöp vergisini zamanında ödeyen ve borcu olmayanlar için toplu ulaşımın ücretsiz olmasını gündeme getirdi. Sendikalarla bir toplantısında bu fikrini duyuran Orlando, uygulamanın hayata geçirilebilmesi için de toplu ulaşım hizmeti veren Amat firmasından fizibilite raporu hazırlamasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle