Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1050 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 948 bin 268'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 37 artışla 21 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı 892 bin 319'a çıktı.

Bu arada, Pakistan'ın Çin'den sipariş ettiği 1,5 milyon doz Sinovac aşısı ülkeye ulaştı.

Yetkililer, gelecek hafta 2-3 milyon doz daha Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Pakistan'da şimdiye kadar 12 milyon 750 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 737 artarak 1 milyon 989 bin 909'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 371 artarak 54 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 385 artarak 1 milyon 792 bin 528'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 293 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 696 bin 408'e yükseldi.

Bugün 5 bin 941 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 628 bin 185 oldu.

Son 24 saatte 60 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 408'e ulaştı.

Japonya

Son 24 saatte 1519 vakanın görüldüğü Japonya'da, 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bugüne kadar 784 bin vaka ve 14 bin 400 can kaybı raporlandı.

Virüse yakalanan 748 bin 631 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı