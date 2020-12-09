Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 963 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 426 bin 142'ye yükseldi.

Son 24 saatte 60 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 547'ye, iyileşenlerin sayısı 372 bin 271'e ulaştı.

Pakistan'da 26 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Dün, 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetmiş, bu son 5 ayda bir günde kaydedilen en yüksek ölüm olmuştu.

Öte yandan, başkent İslamabad'da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi'nde namaz kılmak yasaklanmıştı. Bir sonraki emre kadar namazların caminin avlusunda kılınmasına karar verilmişti.

Endonezya

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 171 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Toplam can kaybının 18 bin 171'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 6 bin 58 artışla 592 bin 900'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 948 artışla 487 bin 445'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 959 artarak toplam 76 bin 265'e yükseldi.

Bugün 1068 hasta sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı toplam 65 bin 124, aktif vakalar 10 bin 748 oldu.

Son 24 saatte 5 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 393'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Pahang eyaletine bağlı Bentong bölgesinin yarından itibaren 23 Aralık'a kadar karantinaya alınacağını açıkladı.

Brunei ile sınırı olan Sabah eyalet yönetimi ise Kovid-19 salgınında yeşil ülkeler arasında yer aldığı için Brunei ile karşılıklı seyahatin en kısa zamanda serbest bırakılacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 810 artarak 170 bin 157'ye, ölü sayısı 42 artışla 2 bin 500'e yükseldi.

Son bir günde 41 bin 835 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 555 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı