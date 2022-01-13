Pakistan'da yoğun sis hayatı felç etti

Pakistan'da etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edilirken, çok sayıda karayolu da trafiğe kapatıldı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin birçok kentinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle günlük hayatta aksamalar meydana geldi. Lahor kentinde bulunan Allama Iqbal Uluslararası Havaalanında görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle birçok iç ve dış hat uçak seferinin iptal edildiği ve ertelendiği açıklandı.

Pencap'ta etkili olan yoğun sis, hava trafiğinin yanı sıra karayolu trafiğini de etkiledi. Pakistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, birçok karayolunun ve Faizpur Lahor'dan Samundri'ye (M3), Mehmood Booti'den Sambrial'a (M11), Thokar Niaz Baig'den Kot Momin'e (M2) giden yolların da yoğun sis nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, Abdul Hakim ücretli geçiş noktasından Faisalabad ücretli geçiş noktasına (M4) giden yolun, ağır nakliye araçlarına (HTV) kapatıldığını da sözlerine ekledi.

Polis ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücülerin düşük hızda ilerlemesini ve sis farlarını yakmasını tavsiye ederken, halka gereksiz seyahatlerden uzak durmaları konusunda da çağrıda bulunuldu.

(Abid Mazhar/İHA)