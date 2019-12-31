Pakistan'da yeni yıl coşkusu
Haberler » Güncel » Pakistan'da yeni yıl coşkusu - Haber

Pakistan'da yeni yıl coşkusu

Pakistan'da binlerce kişi, konserler ve havai fişek gösterileriyle 2020'yi karşıladı.

31.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:26
Pakistan'da yeni yıl coşkusu

'da binlerce kişi, konserler ve havai fişek gösterileriyle 2020'yi karşıladı.


Pakistan'da halk 2020'yi,havai fişek gösteriler ve konserlerle karşıladı. , Lahor ve İslamabad başta olmak üzere ülke genelinde geleneksel hale gelen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, daha huzurlu bir yıl için umutlu olduklarını dile getirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler