Pakistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 28 ölü, 40 yaralı
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Pakistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 28 ölü, 40 yaralı

Pakistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 28 ölü, 40 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Dera Gazi Han kasabasında otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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