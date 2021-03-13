Pakdemirli Pandemi döneminde testiyi kırmadan bugüne kadar geldik

Pakdemirli Pandemi döneminde testiyi kırmadan bugüne kadar geldik

'TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi döneminde testiyi kırmadan bugüne kadar geldiklerini belirterek, dünyanın bu süreci yönetemediğini söyledi.

Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Naim Karataş'la bir süre sohbet eden Pakdemirli, daha sonra 9'uncu Kolordu Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda 'Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları' toplantısına katıldı. Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesnlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile sektör temsilcilerinin yeraldığı toplantıda konuşan Pakdemirli, pandemi dönemini hatırlatarak, 'Bir pandemi yaşıyoruz. Hepimizin ağzında birer maske var. Bir sene öncesinde bunlar yoktu, değil mi Yani dünya Dün olduğundan bugün maalesef daha farklı. Ama dünya sağlıkla ilgili bir belirsizliği yaşarken, bir belirsizlik daha yaşıyoruz. İkinci belirsizliğin adı gıda. Eğitim dahi ertelenebilir. Milli Eğitim Bakanı bugün der ki 6 ay ben okulları erteledim arkadaşlar. veya 1 sene çocuklar okula gitmeyecek, bir sene ertelenebilir. Tabii ki kayıptır ama, sağlıkla ilgili hiçbir konuyu erteleme şansımız yok. Doğru mu Doğru. O zaman üretimin devam etmesi, tedariğin devam etmesi lazım. Biz Allah'a şükür bu pandemi döneminde şu ana kadar testiyi kırmadan bugüne kadar geldik. Televizyonları seyrediyorsunuz yurt dışında neler var Yurtdışında market rafları boşaldı. Tüketiciler market raflarına saldırdı. İğneden ipliğe hiç ihtiyaçları olmayacak şeyleri de aldılar değil mi Türkiye'de biz bunların hiçbirini yaşamadık. Birinci sebebi sizlersiniz. Önce kendinize bir alkış... Ama bizler de sizlerin mesai arkadaşı olarak iyi çalıştık. Pandemiden bir ay kadar önce biz perakende sektörünü topladık. Dedik ki 'Hastalık geliyor, market rafları boşalacak. Tüketici psikolojisini yönetmemiz lazım. Tüketici market raflarına saldıracak. Ne yapacağız O zaman 3 veya 4 defa raflara saldırı olacağını hesap edip, ona göre stoklarınızı düzenleyin.' ve böylelikle tüketici bir gitti, iki gitti, üç gitti, dördüncüyü gitti, Dedi ki 'ben niye evime depoluyorum Zaten ne zaman gitsem var. Bir problem yok. Gıda arzıyla ilgili bir problem yok. Aslında düryada da yoktu ama, dünya bunu yönetemedi. diye konuştu.

Pakdemirli, bugün itibariyle bir çok emtiada ciddi fiyat artışları olduğunu, bunun da sağlıkla ilgili riskler giderildiğinde sona ereceğini bildirdi. Üreticinin üretime devam etmesi için bir takım tedbirler aldıklarını kaydeden Pakdemirli, 'Çiftçimizin üretime devam etmesi son derece önemli. Bu yapılan 101 tane tedbir ve doğruyla Türkiye geçen yıl 2 tane ana majör etkimiz vardı. Biri pandemi hastalığa rağmen, diğeri de kuraklığa rağmen Türkiye üretimini artırdı ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu sizler sayesinde oldu. 126 milyon ton 117 milyon tondan geldik. ve böyle bir büyüme hiçbir sene yok. Meteorolojik kuraklığa rağmen dedi.

TÜRKİYE 2 BÜYÜDÜ TARIM 5 BÜYÜDÜ

Tarımsal büyümede yüzde 4.8'lik bir oranın yakalandığını ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi

?Türkiye yüzde 1,8 büyüdü, biz 5 büyüdük. Yani Türkiye 2 büyüdü, tarım orman sektörü 5 büyüdü. Bu sizler sayesinde oldu. Ama bu alınan tedbirlerin de tabii ki çok büyük faydası var. Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya geldi. 189 Milyardı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne başladığımızda. Bunun manası, anlamı da şu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha aktif, daha hızlı, çalışan, daha çok netice alan bir sistem. Bu yönetim sistemi ile ilgili sizlere bir söz vermiştik değil mi İşleri daha iyi hale getireceğiz diye... İşte işleri daha iyi hale getirdiğimizin, yoluna koyduğumuzun da ispatı rakamlar. Diğer konuların hepsi konuşulabilir, eleştirilerin hepsi yapılabilir ama, rakamlar bizim daima daha ileriye doğru, daha güzele doğru gittiğimizi de gösteriyor. Yine ihracatta Türkiye, tarihinin rekorunu en yüksek değerle aldık. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada da 10'cu sırada.

TARIM VE ORMAN FUTBOL KADAR KONUŞULUYOR

Tarım ve ormanı herkesin konuştuğunu tarım konusunun en az futbol kadar konuşulduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 'Tarım konusu, futbol kadar konuşuluyor mudur Türkiye'de Tarım konusu en az futbol kadar konuşuluyor. ve o zaman biz de dedik yani bu işi bir sistematiğin içerisinde konuşalım. 15 yıl bir ara verilmişti. Tarım Şurasını topladık. 5 yıllık bir plan yaptık. Bu 5 yıllık planı da, biz hesap verilebilirlik ilkesi açısından bir iş planı haline çevirelim her sene de bunun değerlendirme toplantısını yapalım dedik. 2020'de değerlendirme toplantıları yaptık dedi.

Konuşmasında Erzurum'da yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, son 19 yılda 8 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını söyledi. 19 yılda 74 milyon fidan diktiklerini, 4 milyar liralık sulama yatırımı yaptıklarını anlatan Pakdemirli, konuşmasında 2021 yılında gerçekleştirilecek projeleri de anlattı.

Bakan Pakdemirli, konuşması sonrası sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantının bu bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı