Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (5) Kaynak: AA Haberin Videosu: Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını...