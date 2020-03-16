Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:10
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Öztrak: "Halkımızın alacağı önlemler, bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını...