Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
14.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:43
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"