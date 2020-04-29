Öztrak: "2007'den bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviyede güven endeksi" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruyu cevaplaması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruyu cevaplaması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4) Kaynak: AA