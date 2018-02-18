Özgür Suriye Ordusu Sabaha Kadar Pyd'li Teröristleri Ateş Altına Aldı
Özgür Suriye Ordusu sabaha kadar PYD'li teröristleri ateş altına aldıKİLİS - Özgür Suriye Ordusu gece sabaha kadar terör örgütü PKK/PYD hedeflerini ateş altına alarak terör örgütüne ağır kayıplar verdirdi.
Özgür Suriye Ordusu sabaha kadar PYD'li teröristleri ateş altına aldı
KİLİS - Özgür Suriye Ordusu gece sabaha kadar terör örgütü PKK/PYD hedeflerini ateş altına alarak terör örgütüne ağır kayıplar verdirdi.
Kilis'in karşısında bulunan Azez - Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusu askerleri, Zeytin Dalı Hareketi kapsamında terör örgütü PKK/PYD hedeflerini sabaha kadar yoğun ateş altına aldı. Gece başlayan çatışmalar sabahın ilk dakikalarına kadar sürdü. Çatışmalar kameralar tarafından saniye saniye kayıt edilirken, terör örgütü PKK/PYD'nin ağır kayıplar verdiği öğrenildi.
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