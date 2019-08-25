(Özel) Selçuklu Mezarlığı'na 'Malazgirt' akını

25.08.2019 09:42

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçi akınına uğruyor.



Ahlat ilçesinde 210 dönüm alana kurulu mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bölgenin en çok ziyaret edilen alanlardan biri haline geldi. Tarihi mezarlık, kutlamalar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin ilk ziyaret ettiği nokta oldu. Programlar kapsamında tarihi mezarlık, bölgeye gelen turların olmazsa olmaz rotaları arasında da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelen ziyaretçiler, bir taraftan mezar taşlarını incelerken, bir yandan da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.



"Mezarları görünce insan duygulanıyor"



İHA muhabirine konuşan Erdoğan Akyüz isimli ziyaretçi, Selçuklu Mezarlığı'na ilk kez geldiğini ve çok duygulandığını belirtti. Mezarlık ziyaretiyle bin yıl geriye gittiğini dile getiren Akyüz, "Doğu Anadolu Bölgesi'ni hep merak ederdik. Özellikle 1071 Malazgirt Savaşı'yla Türklerin Anadolu'ya girişinin yaşandığı bölgeler öteden beri gelmek isteyip de gelemediğim yerler arasındaydı. Fırsat bulduk, eşimle beraber bu bölgeye bir gezi düzenleyelim dedik. Buraya ilk kez geliyorum. Mezarları görünce insan duygulanıyor. Bin yıl geriye gidiyorsunuz ve çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz" dedi.



"Tüylerimiz diken diken oluyor"



İzmir'den bir grupla birlikte Ahlat'a geldiğini dile getiren Selçuk Erduran isimli ziyaretçi ise, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ilk adım attığı andan itibaren tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Buraya her geldiğimizde ecdadımızın ilk adımlarını görmüş oluyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya baktığımız zaman atalarımızın ilk adım attığı yerlerdir. Bizler için manevi olarak çok önemlidir. Çünkü Türklerin Anadolu'daki yerlerini simgeleyen yegane mezarlar bunlar. İlk gördüğümüzde kendi ecdadımıza dönmüş gibi hissediyoruz. Her geldiğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Manevi havası da gayet yüksek bir yer burası" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA