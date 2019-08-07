ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek

ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek

İnsan hakları savunucularının içinden geçtiği şu zor günlerde, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile RÖP programı için Ankara’da bir araya geldik

07.08.2019 13:56
ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek

Türkiye'nin en sorunlu insan hakları meseleleri ile ilgili mücadele verdi. Yıllarca her kimliğe ve mağduriyete eşit mesafede durarak verdiği bu mücadele nedeniyle ayrıştırıldı, yadırgandı ve sonunda hakkında linç kampanyaları başlatıldı.

Ama doğru bildiklerinden vazgeçmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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