ÖZEL | Ömer Faruk Gergerlioğlu: Asla umutsuz olmadım, halkın gücü, zorbalığı yenecek
İnsan hakları savunucularının içinden geçtiği şu zor günlerde, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile RÖP programı için Ankara’da bir araya geldik
Türkiye'nin en sorunlu insan hakları meseleleri ile ilgili mücadele verdi. Yıllarca her kimliğe ve mağduriyete eşit mesafede durarak verdiği bu mücadele nedeniyle ayrıştırıldı, yadırgandı ve sonunda hakkında linç kampanyaları başlatıldı.
Ama doğru bildiklerinden vazgeçmedi. Euronews.com'da Görüntüle